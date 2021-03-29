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Мінсоц пропонує зменшити
розмір лікарняних для українців

Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:39

Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні лікарняні листи планують перевести виключно в електронну форму і значно зменшити розмір допомоги.

Дивися повний текст Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:39

Эта контора реально обнаглела мягко говоря... Может эти реформаторы тогда скостят людям налоги? А то эти деятели путают налоги с бврщиной как в средние века...
livs375
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:24

  livs375 написав:Эта контора реально обнаглела мягко говоря... Может эти реформаторы тогда скостят людям налоги? А то эти деятели путают налоги с бврщиной как в средние века...


Под видом выделения вредных веществ в окружающую среду сейчас массово выкапывают автопокрышки по всему Киеву. Слуги .рода боятся что у народа вот вот кончится терпенье. Зажали по полной. Главное варить жабу очень медленно поднимая градус. Тогда жаба не поймет что ее хотят убить. Так и у нас, медленно, по чуть чуть.
А покрышки народ найдет где взять.

Интересно. А кто пойдет защищать то что он имеет сейчас? Есть ли смысл? Обложили как раба данью, и ты еще что то должен государству. На западной в 40-е с хлебом и солью встречали, так хорошо жилось на родине. История ничему не учит.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:35

  livs375 написав:Может эти реформаторы тогда скостят людям налоги? .

Эти реформаторы хотят чтобы мы доказали как официально платя налоги мы заработали на что то. Хотят еще раз снять в три шкуры.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:43

Надзвичайно велике зниження розміру лікарняних виплат!
poleg173
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:09

  poleg173 написав:Надзвичайно велике зниження розміру лікарняних виплат!

Вот как раз таким методом по чуть чуть и придушат полностью.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:12

Охренеть.Я всегда выступала за "белую" ЗП .При таком наглом финте соцстраха пожалуй пересмотрю свои убеждения.Уже сейчас больничный по ковиду мне выдали на 9 дней,вместо 14 и то в виде двух больничных:один на 4 дня по ОРЗ и второй по ковиду на 5 дней,в итоге оба больничных должен оплачивать работодатель,т.к. оба не более 5 дней.Врач заявил, что с 10-го дня я уже не заразная и могу идти на работу,что это такая директива Минздрава.
Tat_888
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:21

Как могут депутаты Зе получать деньги в конвертах а остальным урезать даже больничные.
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:50

Оптимизация - какое модное слово, а по простому очередной кидок работяг
777serg87
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:40

Re: Мінсоц пропонує зменшити розмір лікарняних для українців

Снизим выплаты по больничным чтобы потратить деньги на разработку этого
Листок непрацездатності стане тільки електронним і буде формуватися на підставі медичного висновку, який теж буде створюватися в електронній формі.


А потом ещё будем иметь постоянный доход от поддержки работы системы. Всё будет Дия.
Електронний реєстр листків непрацездатності стане частиною реєстру застрахованих осіб, доступ до якого буде можливим за допомогою Єдиного вебпорталу «Дія».

Хочешь оплаченный больничный? Ставь Дию чтобы нам было удобней следить за тобой и наша база для слива в даркнет была более полной. :mrgreen:
Виплата лікарняних з коштів Фонду буде починатися з 11-го дня непрацездатності. До того, протягом 10 днів, лікарняний працівнику буде зобов’язаний виплачувати роботодавець. Зараз діє норма, згідно з якою роботодавець оплачує тільки перші 5 днів лікарняного, а далі починає виплачувати Фонд соцстраху.

И бизнес нагнём, пусть вспомнят как радовались когда проголосовали за нас. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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