У найближчі три місяці курс гривні може зміцнитися до позначки 27 грн/$.
Дивися повний текст Банкіри дали прогноз курсу гривні на другий квартал.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:04
Банкіри дали прогноз курсу гривні на другий квартал
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкіри дали прогноз курсу гривні на другий квартал.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:05
отмечая, что нацвалюта может выиграть от ускорения вакцинации - сколько лет понадобится чтобы вакцинировать 70% населения Украины?
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:38
прогноз вірний, але при ідеальних умовах, але не будемо забувати про ескалацію на сході, як тільки москаль перейде кордон, і гривня, і рубль в тойже день обваляться на 5% з подальшим трендом в негатив
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