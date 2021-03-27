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Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:07
Пропонуємо до обговорення:
Єгипет очікує виплати компенсації в розмірі понад $ 1 млрд за майже тижневу блокування Суецького каналу через що сів на мілину контейнеровоза Ever Given.
Дивися повний текст Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за блокування Суецького каналу
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:07
А следить за каналом чья задача? Вроде как на мель судно попало?
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