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Єгипет очікує компенсації
на більш ніж $ 1 млрд за...

Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:07

Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за...

Пропонуємо до обговорення:
Єгипет очікує виплати компенсації в розмірі понад $ 1 млрд за майже тижневу блокування Суецького каналу через що сів на мілину контейнеровоза Ever Given.

Дивися повний текст Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за блокування Суецького каналу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:07

А следить за каналом чья задача? Вроде как на мель судно попало?
p_a_l
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