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Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:07
Пропонуємо до обговорення:
Єгипет очікує виплати компенсації в розмірі понад $ 1 млрд за майже тижневу блокування Суецького каналу через що сів на мілину контейнеровоза Ever Given.
Дивися повний текст Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за блокування Суецького каналу
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:07
А следить за каналом чья задача? Вроде как на мель судно попало?
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p_a_l
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:28
p_a_l написав:
А следить за каналом чья задача? Вроде как на мель судно попало?
Ключевое слово "вроде" -- тупо в берега (в оба) уперлось.
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_hunter
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:30
убытки из-за приостановки движения и потерянные транзитные сборы.
Почти все судна курсируют неподалеку и после восстановления движения пройдут через Суецкий канал, таким образом за несколько дней заплатят все транзитные сборы. А за что убытки суецкого канала из-за приостановки? Может какая-то недополученная прибыль?
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:56
Евгений Н. написав:
убытки из-за приостановки движения и потерянные транзитные сборы.
Почти все судна курсируют неподалеку и после восстановления движения пройдут через Суецкий канал, таким образом за несколько дней заплатят все транзитные сборы. А за что убытки суецкого канала из-за приостановки? Может какая-то недополученная прибыль?
Читал новость, что многие ждать не стали -- и пошли "в обход"...
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:38
А может оно село на мель из-за того что было нагружено больше положенного
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alex7gk
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