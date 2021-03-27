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Єгипет очікує компенсації
на більш ніж $ 1 млрд за...

Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:07

Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за...

Пропонуємо до обговорення:
Єгипет очікує виплати компенсації в розмірі понад $ 1 млрд за майже тижневу блокування Суецького каналу через що сів на мілину контейнеровоза Ever Given.

Дивися повний текст Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за блокування Суецького каналу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:07

А следить за каналом чья задача? Вроде как на мель судно попало?
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:28

  p_a_l написав:А следить за каналом чья задача? Вроде как на мель судно попало?

Ключевое слово "вроде" -- тупо в берега (в оба) уперлось.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:30

убытки из-за приостановки движения и потерянные транзитные сборы.


Почти все судна курсируют неподалеку и после восстановления движения пройдут через Суецкий канал, таким образом за несколько дней заплатят все транзитные сборы. А за что убытки суецкого канала из-за приостановки? Может какая-то недополученная прибыль?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:56

  Евгений Н. написав:
убытки из-за приостановки движения и потерянные транзитные сборы.


Почти все судна курсируют неподалеку и после восстановления движения пройдут через Суецкий канал, таким образом за несколько дней заплатят все транзитные сборы. А за что убытки суецкого канала из-за приостановки? Может какая-то недополученная прибыль?

Читал новость, что многие ждать не стали -- и пошли "в обход"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:38

А может оно село на мель из-за того что было нагружено больше положенного
alex7gk
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:08

  _hunter написав:
  Евгений Н. написав:
убытки из-за приостановки движения и потерянные транзитные сборы.


Почти все судна курсируют неподалеку и после восстановления движения пройдут через Суецкий канал, таким образом за несколько дней заплатят все транзитные сборы. А за что убытки суецкого канала из-за приостановки? Может какая-то недополученная прибыль?

Читал новость, что многие ждать не стали -- и пошли "в обход"...


да в обход не сильно,
там на лодках ребяты не только возле Сомали плавают, по западному побережью тоже
+ форсмажор всегда закладывается, неделя - это ни о чем
cohan
 
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