Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за...

_hunter
Какой автопилот, если перед заходом в канал на судно вертолётом привозят местного лоцмана, который работает на владельцев канала ?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 кві, 2021 19:50
_hunter
Какой автопилот, если перед заходом в канал на судно вертолётом привозят местного лоцмана, который работает на владельцев канала ?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|