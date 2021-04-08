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Єгипет очікує компенсації
на більш ніж $ 1 млрд за...

Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:50

_hunter
Какой автопилот, если перед заходом в канал на судно вертолётом привозят местного лоцмана, который работает на владельцев канала ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:39

  LutsMan написав:_hunter
Какой автопилот, если перед заходом в канал на судно вертолётом привозят местного лоцмана, который работает на владельцев канала ?

Обычный автопилот, он же "авторулевой", он же "система удержания курса":
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BE%D0%B9

Называть можно как угодно -- сути (компенсация того "ветерка" -- не проблема) это не меняет.
_hunter
 
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  #<12
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