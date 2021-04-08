Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за...

_hunter
Какой автопилот, если перед заходом в канал на судно вертолётом привозят местного лоцмана, который работает на владельцев канала ?
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Додано: Чет 08 кві, 2021 19:50
_hunter
Какой автопилот, если перед заходом в канал на судно вертолётом привозят местного лоцмана, который работает на владельцев канала ?
Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:39
Обычный автопилот, он же "авторулевой", он же "система удержания курса":
Называть можно как угодно -- сути (компенсация того "ветерка" -- не проблема) это не меняет.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:44
Компенсация "ветерка" производится путём необходимого поворота носа судна на некоторый угол на ветер, и дальнейшего прямолинейного движения с таким углом сноса. При таком движении в канале ось судна не совпадала с осью канала, и в какой то момент бульб (нос) цапанул мель возле одного берега канала, а сила инерции, приложенная к центру тяжести судна, развернула судно и забросила корму на другой берег узкого канала.
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