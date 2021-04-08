Єгипет очікує компенсації на більш ніж $ 1 млрд за...
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Называть можно как угодно -- сути (компенсация того "ветерка" -- не проблема) это не меняет.
Компенсация "ветерка" производится путём необходимого поворота носа судна на некоторый угол на ветер, и дальнейшего прямолинейного движения с таким углом сноса. При таком движении в канале ось судна не совпадала с осью канала, и в какой то момент бульб (нос) цапанул мель возле одного берега канала, а сила инерции, приложенная к центру тяжести судна, развернула судно и забросила корму на другой берег узкого канала.
Называть можно как угодно -- сути (компенсация того "ветерка" -- не проблема) это не меняет.
Компенсация "ветерка" производится путём необходимого поворота носа судна на некоторый угол на ветер, и дальнейшего прямолинейного движения с таким углом сноса. При таком движении в канале ось судна не совпадала с осью канала, и в какой то момент бульб (нос) цапанул мель возле одного берега канала, а сила инерции, приложенная к центру тяжести судна, развернула судно и забросила корму на другой берег узкого канала.
_hunter " вспомогательные винты в носовой части или подруливающие устройства" как раз и помогают подвернуть судно на ветер. В случае когда ось движущегося судна не совпадает с осью канала, вектор скорости судна можно разложить на два вектора, один вдоль канала, двигающий судно вперёд, второй вектор, направленный на на ветер, компенсирует дрейф (сдув) судна к стенке канала.
warlamp написав:_hunter " вспомогательные винты в носовой части или подруливающие устройства" как раз и помогают подвернуть судно на ветер. В случае когда ось движущегося судна не совпадает с осью канала, вектор скорости судна можно разложить на два вектора, один вдоль канала, двигающий судно вперёд, второй вектор, направленный на на ветер, компенсирует дрейф (сдув) судна к стенке канала.
А можно не раскладывать и банально компенсировать ветер вспомогательными винтами -- вышеупомянутому автопилоту это вполне по силам.