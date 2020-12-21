Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони: в 11 регіонах діють найжорсткіші обмеження.
Дивися повний текст МОЗ оновило карантинні зони.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:14
МОЗ оновило карантинні зони
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Дивися повний текст МОЗ оновило карантинні зони.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:14
Киевские детские садики. С понедельника на работу выгоняют всех нянечек, независимо где они проживают. Вставай раньше и пешком на работу. Воспитатели будут вести отчеты и работать с детьми онлайн.
Да здравствует украинский лохдаун!
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