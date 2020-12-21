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МОЗ оновило карантинні зони

МОЗ оновило карантинні зони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:14

МОЗ оновило карантинні зони

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони: в 11 регіонах діють найжорсткіші обмеження.

Дивися повний текст МОЗ оновило карантинні зони.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:14

Киевские детские садики. С понедельника на работу выгоняют всех нянечек, независимо где они проживают. Вставай раньше и пешком на работу. Воспитатели будут вести отчеты и работать с детьми онлайн.
Да здравствует украинский лохдаун!
p_a_l
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