Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну оборудку з привласнення коштів громадян через несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу.
Дивися повний текст Шахраї обікрали українців на 10 млн грн через онлайн-банкінг.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:05
Шахраї обікрали українців на 10 млн грн через онлайн-банкінг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шахраї обікрали українців на 10 млн грн через онлайн-банкінг.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|