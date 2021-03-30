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Шахраї обікрали українців на
10 млн грн через онлайн-банкінг

Шахраї обікрали українців на 10 млн грн через онлайн-банкінг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:05

Шахраї обікрали українців на 10 млн грн через онлайн-банкінг

Пропонуємо до обговорення:
Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну оборудку з привласнення коштів громадян через несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу.

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