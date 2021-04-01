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Інспекторам Держмитниці планують підвищувати зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:06
Пропонуємо до обговорення:
До кінця цього року Держмитниця розраховує завершити реорганізацію та кадрову реформу.
Дивися повний текст Інспекторам Держмитниці планують підвищувати зарплати
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R2
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:07
а взятки за трудоустройство в таможню к ЗП привяжут?
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cohan
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:54
Їм ще й зарплату платять? Хочу в митники піти, хай навчать мене..
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bobo
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:12
Очередной абсурд от команды дилетантов.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:36
Сегодня таможня это тёплое место для деток состоятельных людей. Да, государство должно о них позаботиться, не век же им на папкиных шеях сидеть
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Moimir
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:48
Да? А я думал форму дали и крутись, как хочешь?
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astatempo
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Додано: Суб 03 кві, 2021 09:28
Зашибись. Пол страны живет ниже прожиточного минимума а чиновникам европейские зарплаты. Так ето же феодальный строй называется
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fiona98
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