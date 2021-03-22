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Не заплатили за світло:
чи можуть арештувати майно

Не заплатили за світло: чи можуть арештувати майно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:42

Не заплатили за світло: чи можуть арештувати майно

Пропонуємо до обговорення:
Сама по собі несплата комунальних послуг не є підставою для накладання арешту на майно споживача.

Дивися повний текст Не заплатили за світло: чи можуть арештувати майно.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:42

Тарифы установлены с потолка.
Без учета затрат, без гармонизации с европейскими требованиями.
Напряжение и сила тока какие попало.
Просто коммунальный беспредел
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:57

Когда же можна будет сменить поставщика, как с газом за 2 мин у пр24??? Сколько можно финансировать банду??
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:59

Re: Не заплатили за світло: чи можуть арештувати майно

  blueiceua написав:Без учета затрат, без гармонизации с европейскими требованиями.
Первое противоречит второму.
vitaliy_berdinskikh
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