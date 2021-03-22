Сама по собі несплата комунальних послуг не є підставою для накладання арешту на майно споживача.
Дивися повний текст Не заплатили за світло: чи можуть арештувати майно.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:42
Не заплатили за світло: чи можуть арештувати майно
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Не заплатили за світло: чи можуть арештувати майно.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:42
Тарифы установлены с потолка.
Без учета затрат, без гармонизации с европейскими требованиями.
Напряжение и сила тока какие попало.
Просто коммунальный беспредел
Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:57
Когда же можна будет сменить поставщика, как с газом за 2 мин у пр24??? Сколько можно финансировать банду??
Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:59
Re: Не заплатили за світло: чи можуть арештувати майно
Додано: Суб 03 кві, 2021 09:27
У нас постоянно говорят про рынк електроенергии. Скажите, где я могу купить Атомную енергию по 50 копеек как Ахметов и Коломойский покупают? А зельоную енергию по 5грн. оставьте себе. Мне гнилые яблоки, которые вы подмешиваете мне в корзину не нужны
Додано: Суб 03 кві, 2021 17:02
Ахметов покупает половину всей атомной электроэнергии за 1 коп.Это все знают?
Додано: Суб 03 кві, 2021 17:11
|