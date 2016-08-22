Вторжение в Украину может пойти по сценарию высадки в Норман

Вторжение в Украину может пойти по сценарию высадки в Нормандии
Военный эксперт Павел Фельгенгауэр дал прогноз действий российской армии в случае, если Москва решит разговаривать с Киевом языком силы.
От себя добавлю:Павел Фельгенгауэр - независимый военный эксперт (не кремлевский)
периодически пишет статьи на военную тематику, высказывая независимое (а часто и неприятное для Кремля) мнение.
И еще, все очень серьезно...
вот небольшая выдержка из его интервью:
Факты налицо, все уже происходит.
— Какие факты?
— Война через месяц.
— Вы уверены?
— Конечно, нет. Но в начале мая все будет готово. Решение принято. Тому несколько причин: закрытие пророссийских телеканалов в Украине, угроза ареста и суда над Виктором Медведчуком, арест Навального, Байден назвал Путина убийцей…