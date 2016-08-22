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Вторжение в Украину может пойти
по сценарию высадки в Норман

Вторжение в Украину может пойти по сценарию высадки в Норман
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Обговорення російської економіки, а також російської політики в ставленні щодо країн колишнього союзу.
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:16

Вторжение в Украину может пойти по сценарию высадки в Норман

Предлагаю обсудить тему:

Вторжение в Украину может пойти по сценарию высадки в Нормандии

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр дал прогноз действий российской армии в случае, если Москва решит разговаривать с Киевом языком силы.
https://www.rosbalt.ru/world/2021/04/02/1895262.html

От себя добавлю:Павел Фельгенгауэр - независимый военный эксперт (не кремлевский)
периодически пишет статьи на военную тематику, высказывая независимое (а часто и неприятное для Кремля) мнение.
И еще, все очень серьезно...
вот небольшая выдержка из его интервью:

Факты налицо, все уже происходит.

— Какие факты?

— Война через месяц.

— Вы уверены?

— Конечно, нет. Но в начале мая все будет готово. Решение принято. Тому несколько причин: закрытие пророссийских телеканалов в Украине, угроза ареста и суда над Виктором Медведчуком, арест Навального, Байден назвал Путина убийцей…



aleksalt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 22:22

Re: Вторжение в Украину может пойти по сценарию высадки в Но

Отбились,пора наступать))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 10:51

Re: Вторжение в Украину может пойти по сценарию высадки в Но

Что сейчас военный эксперт говорит?
Veliss
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 00:09

  Veliss написав:Что сейчас военный эксперт говорит?

призывают самоидентифицироваться https://youtu.be/4gvEo6cEGyY?t=4447
Мизантрóп
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