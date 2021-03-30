З 1 квітня в п'ять разів у порівнянні в минулим роком зріс тариф на лікування інсульту. Він може досягати 97 тис. Гривень - в залежності від тяжкості випадку.
Дивися повний текст Тариф на лікування інсульту в Україні підняли в 5 разів.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:49
Тариф на лікування інсульту в Україні підняли в 5 разів
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Дивися повний текст Тариф на лікування інсульту в Україні підняли в 5 разів.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:49
До 20 минимальных зарплат нужно насобирать, чтобы потом тебе "вылечили" инсульт. Если хилый - сразу в гроб.
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