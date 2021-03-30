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Тариф на лікування інсульту
в Україні підняли в 5 разів

Тариф на лікування інсульту в Україні підняли в 5 разів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:49

Тариф на лікування інсульту в Україні підняли в 5 разів

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня в п'ять разів у порівнянні в минулим роком зріс тариф на лікування інсульту. Він може досягати 97 тис. Гривень - в залежності від тяжкості випадку.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:49

До 20 минимальных зарплат нужно насобирать, чтобы потом тебе "вылечили" инсульт. Если хилый - сразу в гроб.
ygn
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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