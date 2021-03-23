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Міжбанк: долар злетів
вище 28 гривень

Міжбанк: долар злетів вище 28 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:23

Міжбанк: долар злетів вище 28 гривень

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на п'ятницю, коли традиційно спрацьовує ефект закінчення тижня і клієнти досить спокійні вже з другої половини дня, сьогодні був день сюрпризів і нервування.

Дивися повний текст Міжбанк: долар злетів вище 28 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:23

Здається можна продати пару доларів щоб потім купити дешевше)
poleg173
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:55

Или купить, чтобы продать дороже. :-)
finuser382
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Модератори: Ірина_, Модератор

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