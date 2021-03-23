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Міжбанк: долар злетів вище 28 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:23
Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на п'ятницю, коли традиційно спрацьовує ефект закінчення тижня і клієнти досить спокійні вже з другої половини дня, сьогодні був день сюрпризів і нервування.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:23
Здається можна продати пару доларів щоб потім купити дешевше)
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poleg173
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