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Зеленський запропонував
за два роки перенести...

Зеленський запропонував за два роки перенести...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 07:02

Зеленський запропонував за два роки перенести...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Дивися повний текст Зеленський запропонував за два роки перенести міністерства в регіони.
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