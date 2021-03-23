Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Дивися повний текст Зеленський запропонував за два роки перенести міністерства в регіони.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 07:02
Зеленський запропонував за два роки перенести...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський запропонував за два роки перенести міністерства в регіони.
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