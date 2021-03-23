Про це в Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Дивися повний текст Зеленський запропонував за два роки перенести міністерства в регіони.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 кві, 2021 07:02
Зеленський запропонував за два роки перенести...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський запропонував за два роки перенести міністерства в регіони.
Додано: Суб 03 кві, 2021 07:03
Идиот. Вместо борьбы с коррупцией, развалом армии, он хернёй страдает.
Додано: Суб 03 кві, 2021 12:33
Да пусть переедут поближе к линии разграничения может под выстрелами будут думать куда эффективнее 😁
Додано: Суб 03 кві, 2021 15:24
Еще с ОТГ не закончили. Даваяте сделаем больше хаоса,ага.
Ну и уникальную, нигде не используемую систему.
|