В Україні зросли деякі штрафи для водіїв.
Дивися повний текст В Україні підняли штрафи за брудні номери.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:20
В Україні підняли штрафи за брудні номери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підняли штрафи за брудні номери.
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:20
Это уже "бредовые идеи " от дилетантов,которые не знают,что вообще делать с бардаком на дорогах.Безопасностью движения занимаются не профессионалыа,а коррумпированные функционеры,которые могут только повышать штрафы.В итоге количество дтп и смертность только растёт.
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