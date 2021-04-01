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В Україні підняли штрафи за брудні номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:20
Пропонуємо до обговорення:
В Україні зросли деякі штрафи для водіїв.
Дивися повний текст В Україні підняли штрафи за брудні номери
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Додано: Суб 03 кві, 2021 12:44
Почему я до сих пор встречаю евробляхи?!
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