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В Україні підняли
штрафи за брудні номери

В Україні підняли штрафи за брудні номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:20

В Україні підняли штрафи за брудні номери

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зросли деякі штрафи для водіїв.

Дивися повний текст В Україні підняли штрафи за брудні номери.
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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