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В Україні підняли
штрафи за брудні номери

В Україні підняли штрафи за брудні номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:20

В Україні підняли штрафи за брудні номери

Пропонуємо до обговорення:
В Україні зросли деякі штрафи для водіїв.

Дивися повний текст В Україні підняли штрафи за брудні номери.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:44

Почему я до сих пор встречаю евробляхи?!
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:42

astatempo
Тому що всі, не будь вони дураками, обирають купити старе авто за 500 євро, а не новий хлам вдесятеро дорожче який десять разів заржавіє за 5 років.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:06

  astatempo написав:Почему я до сих пор встречаю евробляхи?!

А что, лучше покупать всякие Ланосы и Сенсы с куцым функционалом?
А у нерастаможек есть и коробка-автомат, и электростеклопакет, автодоводчик дверей и т.д. И вся суть именно в производителе авто.

Похожая ситуация и в России, но там вместо "евроблях" армянские номера и абхазские. На них часто праворучки из Японии регистрируют. Те автомобили имеют отличное оснащение.
Изучите хотя бы японские микроавтобусы Nissan Elgrand и Toyota Alphard.
Тут тебе и правый руль, и сдвижные автоматические двери с двух сторон, и оттоманка для ног, и кондиционер в салоне либо DVD, и освещение - "театральное"+салонная разноцветная подсветка, и всякие там подстаканники....
Sanyok77
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