В Україні зросли деякі штрафи для водіїв.
Дивися повний текст В Україні підняли штрафи за брудні номери.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:20
В Україні підняли штрафи за брудні номери
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Дивися повний текст В Україні підняли штрафи за брудні номери.
Додано: Суб 03 кві, 2021 14:42
astatempo
Тому що всі, не будь вони дураками, обирають купити старе авто за 500 євро, а не новий хлам вдесятеро дорожче який десять разів заржавіє за 5 років.
Додано: Суб 03 кві, 2021 16:06
А что, лучше покупать всякие Ланосы и Сенсы с куцым функционалом?
А у нерастаможек есть и коробка-автомат, и электростеклопакет, автодоводчик дверей и т.д. И вся суть именно в производителе авто.
Похожая ситуация и в России, но там вместо "евроблях" армянские номера и абхазские. На них часто праворучки из Японии регистрируют. Те автомобили имеют отличное оснащение.
Изучите хотя бы японские микроавтобусы Nissan Elgrand и Toyota Alphard.
Тут тебе и правый руль, и сдвижные автоматические двери с двух сторон, и оттоманка для ног, и кондиционер в салоне либо DVD, и освещение - "театральное"+салонная разноцветная подсветка, и всякие там подстаканники....
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