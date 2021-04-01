В Україні зросли деякі штрафи для водіїв.
Дивися повний текст В Україні підняли штрафи за брудні номери.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:20
В Україні підняли штрафи за брудні номери
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підняли штрафи за брудні номери.
Додано: Суб 03 кві, 2021 14:42
astatempo
Тому що всі, не будь вони дураками, обирають купити старе авто за 500 євро, а не новий хлам вдесятеро дорожче який десять разів заржавіє за 5 років.
Додано: Суб 03 кві, 2021 16:06
А что, лучше покупать всякие Ланосы и Сенсы с куцым функционалом?
А у нерастаможек есть и коробка-автомат, и электростеклопакет, автодоводчик дверей и т.д. И вся суть именно в производителе авто.
Похожая ситуация и в России, но там вместо "евроблях" армянские номера и абхазские. На них часто праворучки из Японии регистрируют. Те автомобили имеют отличное оснащение.
Изучите хотя бы японские микроавтобусы Nissan Elgrand и Toyota Alphard.
Тут тебе и правый руль, и сдвижные автоматические двери с двух сторон, и оттоманка для ног, и кондиционер в салоне либо DVD, и освещение - "театральное"+салонная разноцветная подсветка, и всякие там подстаканники....
Додано: Суб 03 кві, 2021 17:29
Re: В Україні підняли штрафи за брудні номери
Да вопрос то не а этом, а втом, почему до сих пор бляхеров не штрафуют за нарушения ЗУ.
Хотите покупать там - покупайте. Нарушаете ввоз - платите штраф. Ну или растомаживайте....
Я понимаю, что в основной массе народ бедный, а тачку охота. Но увы. Нарушаете - платите.
ЗЫ. Сам себе купил в салоне и езжу. И мне в принципе не понятно, почему тех кто явно нарушает закон - не штрафуют. Почему я должен лицезреть это выпиющее наплевательство на мои налоги, с которых платят ЗП полицаям...
Додано: Нед 04 кві, 2021 09:59
nighthawk5
Т.е. старое за 500 евро это авто, а новое это 100% хлам. Я ничего не перепутал?
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