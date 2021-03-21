Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна.
Дивися повний текст При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, — Лазебна.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:21
При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на...
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Дивися повний текст При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, — Лазебна.
Додано: Суб 03 кві, 2021 11:01
"даже если будут платить больше" хотела добавить Марина Владимировна, но промолчала
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