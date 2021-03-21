Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна.
Дивися повний текст При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, — Лазебна.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:21
При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, — Лазебна.
Додано: Суб 03 кві, 2021 11:05
за 15 лет, уплатил ЕСВ в ПФ как СПД - 15 тыс.дол., что бы получать мин. пенсию.(((
Можно было купить одн. кв. у себя в городе и сдавать её в аренду, то больше получается, чем мин. пенсия.
Вот и вывод, стоит ли платить налоги??
Додано: Суб 03 кві, 2021 13:03
При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на...
Игорь Алексеевич ще й квартира нікуди не пропаде, можна продати і забрати якісь гроші назад чи перейде у спадок дітям.
Додано: Суб 03 кві, 2021 17:24
Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.
Еее, цьому "секрету" вже років 20
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