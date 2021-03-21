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При виході на пенсію ФОПи
зможуть розраховувати лише на...

При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:21

При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

Дивися повний текст При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, — Лазебна.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:21

СПАСИБО.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:05

за 15 лет, уплатил ЕСВ в ПФ как СПД - 15 тыс.дол., что бы получать мин. пенсию.(((
Можно было купить одн. кв. у себя в городе и сдавать её в аренду, то больше получается, чем мин. пенсия.
Вот и вывод, стоит ли платить налоги?? :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 13:03

При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на...

Игорь Алексеевич ще й квартира нікуди не пропаде, можна продати і забрати якісь гроші назад чи перейде у спадок дітям.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:18

я ні на що не сподіваюсь, тому й на цьому вже дякую)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:24

Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.

Еее, цьому "секрету" вже років 20 :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:36

Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.

  R2 написав:Дивися повний текст При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, — Лазебна.
Лазабной надо фамилию менять на Очевидность.

А вообще конечно же тут надо ещё наградить редакцию за такие ценные новости, какой-нибудь премией ... название только не придумаю :mrgreen:
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Суб 03 кві, 2021 18:47, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:44

Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.

  Игорь Алексеевич написав:за 15 лет, уплатил ЕСВ в ПФ как СПД - 15 тыс.дол., что бы получать мин. пенсию.(((

За 15 лет ты заплатишь не 15 тысяч долларов, а хорошо если 10: в 2011 к примеру сумма выплат около 500 долларов, в 2017 вообще около 320.

За 15 лет жизни на пенсии ты получишь эти деньги обратно и даже больше с учётом того что минимальная пенсия сейчас около 760 долларов - это больше даже того что ФОП-ы заплатят качестве ЕСВ в текущем году.

Ну и напомню что ЕСВ это не только пенсия, а и больничные. Или ты никогда не болеешь? :roll:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:04

Я еще сидя в институте и слушая преподавателей по экономике понял, что рассчитывать могу только на минимальную пенсию... даже если буду платить среднеукраинские налоги. А если вообще не платить налоги - то социальную пенсию, которая не сильно меньше минималки.
konsts1174
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:19

Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.

  vitaliy_berdinskikh написав:минимальная пенсия сейчас около 760 долларов

Минимальная пенсия в Украине больше 21 000 грн (при курсе $1=27,8 грн)???

Похоже вы по ошибке нолик добавили. Или соотв. смайлик не поставили.
yanyura
 
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