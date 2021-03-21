Про це вона заявила в інтерв'ю РБК-Україна.
Дивися повний текст При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, — Лазебна.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:21
При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на мінімальні виплати, — Лазебна.
Додано: Суб 03 кві, 2021 11:05
за 15 лет, уплатил ЕСВ в ПФ как СПД - 15 тыс.дол., что бы получать мин. пенсию.(((
Можно было купить одн. кв. у себя в городе и сдавать её в аренду, то больше получается, чем мин. пенсия.
Вот и вывод, стоит ли платить налоги??
Додано: Суб 03 кві, 2021 13:03
При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на...
Игорь Алексеевич ще й квартира нікуди не пропаде, можна продати і забрати якісь гроші назад чи перейде у спадок дітям.
Додано: Суб 03 кві, 2021 17:24
Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.
Еее, цьому "секрету" вже років 20
Додано: Суб 03 кві, 2021 18:36
Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.
Лазабной надо фамилию менять на Очевидность.
А вообще конечно же тут надо ещё наградить редакцию за такие ценные новости, какой-нибудь премией ... название только не придумаю
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Суб 03 кві, 2021 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 кві, 2021 18:44
Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.
За 15 лет ты заплатишь не 15 тысяч долларов, а хорошо если 10: в 2011 к примеру сумма выплат около 500 долларов, в 2017 вообще около 320.
За 15 лет жизни на пенсии ты получишь эти деньги обратно и даже больше с учётом того что минимальная пенсия сейчас около 760 долларов - это больше даже того что ФОП-ы заплатят качестве ЕСВ в текущем году.
Ну и напомню что ЕСВ это не только пенсия, а и больничные. Или ты никогда не болеешь?
Додано: Суб 03 кві, 2021 19:04
Я еще сидя в институте и слушая преподавателей по экономике понял, что рассчитывать могу только на минимальную пенсию... даже если буду платить среднеукраинские налоги. А если вообще не платить налоги - то социальную пенсию, которая не сильно меньше минималки.
Додано: Суб 03 кві, 2021 19:19
Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.
|