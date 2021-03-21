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При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 кві, 2021 19:30
yanyura написав: vitaliy_berdinskikh написав:
минимальная пенсия сейчас около 760 долларов
Минимальная пенсия в Украине больше 21 000 грн (при курсе $1=27,8 грн)???
Похоже вы по ошибке нолик добавили. Или соотв. смайлик не поставили.
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