Имелось ввиду в год
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Додано: Суб 03 кві, 2021 19:30
Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.
Додано: Нед 04 кві, 2021 01:50
vitaliy_berdinskikh, если просто прикинуть по текущим ставкам: ФОП третьей группы платит 1320 грн/месяц. Если он это делал 35 лет, то в 60 лет может выйти на пенсию и жировать на 2000 грн/месяц, т.е. на полуторакратную сумму. Значит для окупаемости ему нужно прожить после 60 ещё 35/1.5 = 23.3 лет.
Больничные... Теоретически есть, да. Начиная с шестого дня болезни, который пытаются заменить на одиннадцатый. Из расчёта процента (60% при страх стаже в 5 лет) от минимальной ЗП. Допустим даже 80%: 158 грн/день. Если врач тебе вместо одного больничного на 10 дней не выпишет два по 5. В общем, не видал знакомых предпринимателей, которые бы за этой выплатой обращались. Наверное, бывают, но таких не много, как и дней, которые им надо оплатить.
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