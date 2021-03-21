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При виході на пенсію ФОПи
зможуть розраховувати лише на...

При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:30

Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.

yanyura написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:минимальная пенсия сейчас около 760 долларов

Минимальная пенсия в Украине больше 21 000 грн (при курсе $1=27,8 грн)???

Похоже вы по ошибке нолик добавили. Или соотв. смайлик не поставили.
Имелось ввиду в год
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 01:50

vitaliy_berdinskikh, если просто прикинуть по текущим ставкам: ФОП третьей группы платит 1320 грн/месяц. Если он это делал 35 лет, то в 60 лет может выйти на пенсию и жировать на 2000 грн/месяц, т.е. на полуторакратную сумму. Значит для окупаемости ему нужно прожить после 60 ещё 35/1.5 = 23.3 лет. По последним данным с сайта Укрстата ожидаемая продолжительность жизни после 60 лет - это неполные 7 лет для мужиков и 17 лет для женщин. Плюс 40% мужиков даже до 60 не доживают, а ЕСВ какой-то заплатить успевают. Грубая оценка: ПФ/Соцстрах не отдаёт даже половины взносов в него.

Больничные... Теоретически есть, да. Начиная с шестого дня болезни, который пытаются заменить на одиннадцатый. Из расчёта процента (60% при страх стаже в 5 лет) от минимальной ЗП. Допустим даже 80%: 158 грн/день. Если врач тебе вместо одного больничного на 10 дней не выпишет два по 5. В общем, не видал знакомых предпринимателей, которые бы за этой выплатой обращались. Наверное, бывают, но таких не много, как и дней, которые им надо оплатить.
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 05:44

ты делаешь оценку на 35 лет вперёд, но берешь величину современной пенсии. Какая пенсия была 35 лет назад? Это во-первых.

Во-вторых, если берешься спорить то почему делаешь это не разбираясь в вопросе? Почему я должен напоминать о пособии по безработице?

В третьих ты берешь для анализа идеальный вариант выкидывая время когда ФОП не работал и не платил ничего. Я вот не имею и не буду иметь чистого стажа 35 лет уплаты пенсионного, хотя по совецким меркам начал работу в 15 лет.

Ну и в-пятых: никто никогда нигде не говорил что пенсионный фонд - накопительный. И как раз благодаря тем кто считает что ему "государство должно" у нас постоянно какие-то леваки у власти, а они в жизни не откажутся от солидарной системы пенсии. Я лично обеими руками за то чтобы государство гарантировало только лишь социальную пенсию, а остальное зарабатывай себе сам. Но моя партия пока не попала в парламент. А солидарная система совершенно не означает возврат "инвестиций", она как ОСАГО гарантирует что в случае ДТП выплата "от лица виновника" будет, тоесть что если ФОП вдруг тяжело заболеет в 26 лет то ему быдет выплачиваться и больничный, и пособие по безработнице не смотря на то что стажа у него только год.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 12:56

не оплачиваешь налоги, то за эти деньги можно купить недвигу, сдавать в аренду и оставить её по наследству своим родственникам.
оплачивая налоги, можно пойти на пенсию и сдохнуть моментально и детям нечего не оставил, зато как дурак платил все годы и отказывал себе в благе.
а ещё раз в 10 лет постоянно идут законы по амнистии налогов и тогда дважды дураки кто их платил. :P
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  #<12
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