Имелось ввиду в год
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Додано: Суб 03 кві, 2021 19:30
Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.
Додано: Нед 04 кві, 2021 01:50
vitaliy_berdinskikh, если просто прикинуть по текущим ставкам: ФОП третьей группы платит 1320 грн/месяц. Если он это делал 35 лет, то в 60 лет может выйти на пенсию и жировать на 2000 грн/месяц, т.е. на полуторакратную сумму. Значит для окупаемости ему нужно прожить после 60 ещё 35/1.5 = 23.3 лет.
Больничные... Теоретически есть, да. Начиная с шестого дня болезни, который пытаются заменить на одиннадцатый. Из расчёта процента (60% при страх стаже в 5 лет) от минимальной ЗП. Допустим даже 80%: 158 грн/день. Если врач тебе вместо одного больничного на 10 дней не выпишет два по 5. В общем, не видал знакомых предпринимателей, которые бы за этой выплатой обращались. Наверное, бывают, но таких не много, как и дней, которые им надо оплатить.
Додано: Нед 04 кві, 2021 05:44
ты делаешь оценку на 35 лет вперёд, но берешь величину современной пенсии. Какая пенсия была 35 лет назад? Это во-первых.
Во-вторых, если берешься спорить то почему делаешь это не разбираясь в вопросе? Почему я должен напоминать о пособии по безработице?
В третьих ты берешь для анализа идеальный вариант выкидывая время когда ФОП не работал и не платил ничего. Я вот не имею и не буду иметь чистого стажа 35 лет уплаты пенсионного, хотя по совецким меркам начал работу в 15 лет.
Ну и в-пятых: никто никогда нигде не говорил что пенсионный фонд - накопительный. И как раз благодаря тем кто считает что ему "государство должно" у нас постоянно какие-то леваки у власти, а они в жизни не откажутся от солидарной системы пенсии. Я лично обеими руками за то чтобы государство гарантировало только лишь социальную пенсию, а остальное зарабатывай себе сам. Но моя партия пока не попала в парламент. А солидарная система совершенно не означает возврат "инвестиций", она как ОСАГО гарантирует что в случае ДТП выплата "от лица виновника" будет, тоесть что если ФОП вдруг тяжело заболеет в 26 лет то ему быдет выплачиваться и больничный, и пособие по безработнице не смотря на то что стажа у него только год.
Додано: Нед 04 кві, 2021 12:56
не оплачиваешь налоги, то за эти деньги можно купить недвигу, сдавать в аренду и оставить её по наследству своим родственникам.
оплачивая налоги, можно пойти на пенсию и сдохнуть моментально и детям нечего не оставил, зато как дурак платил все годы и отказывал себе в благе.
а ещё раз в 10 лет постоянно идут законы по амнистии налогов и тогда дважды дураки кто их платил.
Додано: Нед 04 кві, 2021 13:25
Така сама фігня! ((( Хоча може і ))))
))) в сенсі, що я граю, як Зе на роялі, приклад треба брати з кращіх)))
В сенсі поклав на ПФ і ДФС...
А у тебе який план, Віталій?
Додано: Нед 04 кві, 2021 15:24
Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.
Додано: Нед 04 кві, 2021 15:26
Re: При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на.
Додано: Пон 05 кві, 2021 09:02
Ясно, класне бажання.
Я активно над цим працюю, тільки проблема, що пасивний дохід отримуєтся в рамках діючої капіталістичної системи.
Нажаль, якщо пройде кардинальний злом, можна попасти...
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