При виході на пенсію ФОПи зможуть розраховувати лише на...

Додано: Нед 04 кві, 2021 05:44

ты делаешь оценку на 35 лет вперёд, но берешь величину современной пенсии. Какая пенсия была 35 лет назад? Это во-первых.



Во-вторых, если берешься спорить то почему делаешь это не разбираясь в вопросе? Почему я должен напоминать о пособии по безработице?



В третьих ты берешь для анализа идеальный вариант выкидывая время когда ФОП не работал и не платил ничего. Я вот не имею и не буду иметь чистого стажа 35 лет уплаты пенсионного, хотя по совецким меркам начал работу в 15 лет.



Ну и в-пятых: никто никогда нигде не говорил что пенсионный фонд - накопительный. И как раз благодаря тем кто считает что ему "государство должно" у нас постоянно какие-то леваки у власти, а они в жизни не откажутся от солидарной системы пенсии. Я лично обеими руками за то чтобы государство гарантировало только лишь социальную пенсию, а остальное зарабатывай себе сам. Но моя партия пока не попала в парламент. А солидарная система совершенно не означает возврат "инвестиций", она как ОСАГО гарантирует что в случае ДТП выплата "от лица виновника" будет, тоесть что если ФОП вдруг тяжело заболеет в 26 лет то ему быдет выплачиваться и больничный, и пособие по безработнице не смотря на то что стажа у него только год.