|
|
Volkswagen представив новий кросовер Taigun (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:23
Пропонуємо до обговорення:
Офіційна презентація відбулася 31 березня в Індії, оскільки саме з цього ринку і почнуться продажі автомобіля.
Дивися повний текст Volkswagen представив новий кросовер Taigun (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93232
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:23
Информационные фото.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2271
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 584 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|505
|
П'ят 02 кві, 2021 19:56
yama
|
|8
|657
|
|
|1
|101
|