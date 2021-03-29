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Volkswagen представив новий
кросовер Taigun (фото)

Volkswagen представив новий кросовер Taigun (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:23

Volkswagen представив новий кросовер Taigun (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Офіційна презентація відбулася 31 березня в Індії, оскільки саме з цього ринку і почнуться продажі автомобіля.

Дивися повний текст Volkswagen представив новий кросовер Taigun (фото).
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