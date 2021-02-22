В Україні з’явиться перший автобан за маршрутом Краковець – Броди – Рівне, який стане швидкісними воротами на Захід.
Дивися повний текст «Велике будівництво»: перший концесійний автобан в Україні буде збудований за найвищою 1а категорією.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 12:18
«Велике будівництво»: перший концесійний автобан в...
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Дивися повний текст «Велике будівництво»: перший концесійний автобан в Україні буде збудований за найвищою 1а категорією.
Додано: Суб 03 кві, 2021 12:18
будем літати як фанера...,а особливо до нас европа. Назватися можна категорією - папою-римським, але, але...
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