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«Велике будівництво»: перший
концесійний автобан в...

«Велике будівництво»: перший концесійний автобан в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:18

«Велике будівництво»: перший концесійний автобан в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з’явиться перший автобан за маршрутом Краковець – Броди – Рівне, який стане швидкісними воротами на Захід.

Дивися повний текст «Велике будівництво»: перший концесійний автобан в Україні буде збудований за найвищою 1а категорією.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:18

будем літати як фанера...,а особливо до нас европа. Назватися можна категорією - папою-римським, але, але...
providnyk
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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