Ринки нерухомості, що розвиваються

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Я знаю, що люди не хочуть надавати секрети свого розташування для хороших ринків. Але зрозумів, що це варто пострілу. Які сфери Ви розглядаєте / в даний час інвестуєте, які, як очікується, матимуть зростання у наступному десятилітті?
Я здебільшого зосереджуюсь на регіоні Південної Південної Кароліни.
FragiLimbel написав:Я знаю, що люди не хочуть надавати секрети свого розташування для хороших ринків. Але зрозумів, що це варто пострілу. Які сфери Ви розглядаєте / в даний час інвестуєте, які, як очікується, матимуть зростання у наступному десятилітті? https://omegle.onl/
Я здебільшого зосереджуюсь на регіоні Південної Південної Кароліни.