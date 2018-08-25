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Ринки нерухомості, що розвиваються
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 кві, 2021 12:31
Я знаю, що люди не хочуть надавати секрети свого розташування для хороших ринків. Але зрозумів, що це варто пострілу. Які сфери Ви розглядаєте / в даний час інвестуєте, які, як очікується, матимуть зростання у наступному десятилітті?
Я здебільшого зосереджуюсь на регіоні Південної Південної Кароліни.
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FragiLimbel
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Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:28
FragiLimbel написав:
Я знаю, що люди не хочуть надавати секрети свого розташування для хороших ринків. Але зрозумів, що це варто пострілу. Які сфери Ви розглядаєте / в даний час інвестуєте, які, як очікується, матимуть зростання у наступному десятилітті?
Я здебільшого зосереджуюсь на регіоні Південної Південної Кароліни.
Про Антал1ю чули? Пишуть там скажений р1ст))
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Мизантрóп
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