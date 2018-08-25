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Ринки нерухомості, що розвиваються
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 12:31

Ринки нерухомості, що розвиваються

Я знаю, що люди не хочуть надавати секрети свого розташування для хороших ринків. Але зрозумів, що це варто пострілу. Які сфери Ви розглядаєте / в даний час інвестуєте, які, як очікується, матимуть зростання у наступному десятилітті?



Я здебільшого зосереджуюсь на регіоні Південної Південної Кароліни.
FragiLimbel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:28

Ринки нерухомості, що розвиваються

  FragiLimbel написав:Я знаю, що люди не хочуть надавати секрети свого розташування для хороших ринків. Але зрозумів, що це варто пострілу. Які сфери Ви розглядаєте / в даний час інвестуєте, які, як очікується, матимуть зростання у наступному десятилітті?



Я здебільшого зосереджуюсь на регіоні Південної Південної Кароліни.

Про Антал1ю чули? Пишуть там скажений р1ст))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 22:31

Re: Ринки нерухомості, що розвиваються

Дехто про це тепер пише, хіба що пальцем по піску, на турецькому пляжі..
roberto dark
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