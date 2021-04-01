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Держстат повідомив, скільки
українців працює без...

Держстат повідомив, скільки українців працює без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:12

Держстат повідомив, скільки українців працює без...

Пропонуємо до обговорення:
Об це повідомляє Державна служба статистики України.

Дивися повний текст Держстат повідомив, скільки українців працює без трудової книжки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:12

Варто додати доповнення, що є велика кількість звичайних домогосподарок, які непрацевлаштовані, і вони працювати ніяк не хочуть , навіщо? - їх забезпечують заробітчани- чоловіки.
Є і чимало заробітчан, яким офіційне українське оформлення - повне безглуздя.
А щодо неофіційно оформлених чоловіків, то можу назвати працівників СТО ''на гаражах'' ( їх дуже багато), а також чоловіків, які ''ганяють'' автомобілі з Європи, США, Кореї тощо.
Svitlana_TSA
 
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