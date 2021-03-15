В Україні з’являться автомобілі-фантоми, які будуть фіксувати порушення правил дорожнього руху в потоці.
Дивися повний текст Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 18:40
Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми.
Додано: Суб 03 кві, 2021 19:01
Re: Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми
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