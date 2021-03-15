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Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 18:40
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з’являться автомобілі-фантоми, які будуть фіксувати порушення правил дорожнього руху в потоці.
Дивися повний текст Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми
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R2
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Додано: Суб 03 кві, 2021 18:40
В чем разница между фантомом и гаишником в кустах?
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Horus
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Додано: Суб 03 кві, 2021 19:01
R2 написав:
втомобілі-фантоми.
Зеленский взял из гриммерки Квартала крем невидимости?
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vitaliy_berdinskikh
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