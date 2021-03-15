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Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми
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Додано: Суб 03 кві, 2021 18:40
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з’являться автомобілі-фантоми, які будуть фіксувати порушення правил дорожнього руху в потоці.
Дивися повний текст Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми
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R2
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Додано: Суб 03 кві, 2021 18:40
В чем разница между фантомом и гаишником в кустах?
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Horus
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Додано: Суб 03 кві, 2021 19:01
R2 написав:
втомобілі-фантоми.
Зеленский взял из гриммерки Квартала крем невидимости?
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 03 кві, 2021 21:16
За його словами, в таких автомобілях будуть їздити поліцейські, але вони не будуть брендовані.
«У нас будуть використовуватися автомобілі-фантоми — це автомобілі, в яких є спеціальне обладнання, яке в автоматичному режимі фіксує порушення правил дорожнього руху. Вони не брендовані, поліцейські будуть їхати в них у загальному потоці транспортних засобів і в автоматичному режимі виявляти порушення», — повідомив Мартиненко.
В штатах і Канаді така система уже давно працює, і порушників набагато менше.
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Ukrainian
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Додано: Суб 03 кві, 2021 21:20
Horus написав:
В чем разница между фантомом и гаишником в кустах?
штраф в общак/штраф в карман
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Мизантрóп
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Додано: Суб 03 кві, 2021 21:37
fiona98 написав:
Ukrainian
В етих машинах будут ездить не полицейские а бандиты в погонах. Все в точности по примеру Рашки. Родственники мусоров получат лицензии и будут прятаться в кустах или ездить искать *нарушителей* и получать процент от штрафов. И не нужно сюда путать Канаду. Вам до Канады
как раком до луны и в другую сторону. В Канаде меньше преступлений потому что там менты и судьи не убивают людей. А министр МВД законопослушный гражданин законочивший полицейскую академию а не харьковский преступник и сепаратист Аваков который крышует наркотрафики и контрабанду. А если убьют то сядут а не будут отмазаны. К тому же в Канаде разрешено ношение оружия и легализована марихуанна. У нас же пытаются с овцы надоить молока как с коровы.
Ти з рашки пишеш я так розумію.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 22:00
Яка компьютерна программа чи прилад забезпечує виявлення порушень у автоматичному режимі. Яких саме порушень? Не вже штучний інтелект?!
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vamalevany
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