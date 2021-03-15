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Порушників на дорогах
«ловитимуть» автомобілі-фантоми

Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:40

Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з’являться автомобілі-фантоми, які будуть фіксувати порушення правил дорожнього руху в потоці.

Дивися повний текст Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:40

В чем разница между фантомом и гаишником в кустах?
Horus
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:01

Re: Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми

  R2 написав:втомобілі-фантоми.

Зеленский взял из гриммерки Квартала крем невидимости?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:16

За його словами, в таких автомобілях будуть їздити поліцейські, але вони не будуть брендовані.

«У нас будуть використовуватися автомобілі-фантоми — це автомобілі, в яких є спеціальне обладнання, яке в автоматичному режимі фіксує порушення правил дорожнього руху. Вони не брендовані, поліцейські будуть їхати в них у загальному потоці транспортних засобів і в автоматичному режимі виявляти порушення», — повідомив Мартиненко.

В штатах і Канаді така система уже давно працює, і порушників набагато менше.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:20

  Horus написав:В чем разница между фантомом и гаишником в кустах?

штраф в общак/штраф в карман
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:37

  fiona98 написав:Ukrainian
В етих машинах будут ездить не полицейские а бандиты в погонах. Все в точности по примеру Рашки. Родственники мусоров получат лицензии и будут прятаться в кустах или ездить искать *нарушителей* и получать процент от штрафов. И не нужно сюда путать Канаду. Вам до Канады как раком до луны и в другую сторону. В Канаде меньше преступлений потому что там менты и судьи не убивают людей. А министр МВД законопослушный гражданин законочивший полицейскую академию а не харьковский преступник и сепаратист Аваков который крышует наркотрафики и контрабанду. А если убьют то сядут а не будут отмазаны. К тому же в Канаде разрешено ношение оружия и легализована марихуанна. У нас же пытаются с овцы надоить молока как с коровы.

Ти з рашки пишеш я так розумію. :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:00

Яка компьютерна программа чи прилад забезпечує виявлення порушень у автоматичному режимі. Яких саме порушень? Не вже штучний інтелект?!
vamalevany
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:21

Re: Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми

  vamalevany написав:Не вже штучний інтелект?


Ага, сразу два штучных ̶т̶и̶п̶а̶ "интелекта" в салоне.
Опять-двадцать пять, старые грабли по-новому. Трукамы теперь в движущихся автомобилях. А уж как их умеют настраивать "правильно", интернет все помнит. Там и заправки превышают и трактора летят под 120 8)

Меня ка то остановили "за превышение" и с умным видом тулили видео, где я типа ехал 68, а через 2 секунды 97, а потом через секунду 70. На самом деле около 70. Пришлось проводить факультативный урок физики и объяснять что у меня не макларен, после чего работники с большой дороги были посланы "в поля" :mrgreen:

Ну а тема не новая и все так же незаконная.
Но, если в этом "царстве" можно прямо "ложить" на решения судов президенту, то почему нельзя остальным его подчиненным по такой же ровной линии "положить" на решения судов? :evil:

Полицейским нельзя использовать прибор TruCAM в руках – решение суда
Вибрация прибора TruCAM может дать погрешность, что ставит под сомнение зафиксированную скорость движения автомобиля.

https://biz.liga.net/ekonomika/avto/nov ... henie-suda
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:33

Re: Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми

  Ukrainian написав:В штатах і Канаді така система уже давно працює, і порушників набагато менше.

Не благодаря автомобилям без распознавательных знаков полиции. А благодаря всего лишь .... работе полиции и строгости исполнения законов.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 23:35

  EKO написав:Полицейским нельзя использовать прибор TruCAM в руках – решение суда

После последних изменений в админкодексе и законе о полиции - уже можно.
vitaliy_berdinskikh
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