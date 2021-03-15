В Україні з’являться автомобілі-фантоми, які будуть фіксувати порушення правил дорожнього руху в потоці.
Дивися повний текст Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 18:40
Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми.
Додано: Суб 03 кві, 2021 19:01
Re: Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми
Додано: Суб 03 кві, 2021 21:16
За його словами, в таких автомобілях будуть їздити поліцейські, але вони не будуть брендовані.
«У нас будуть використовуватися автомобілі-фантоми — це автомобілі, в яких є спеціальне обладнання, яке в автоматичному режимі фіксує порушення правил дорожнього руху. Вони не брендовані, поліцейські будуть їхати в них у загальному потоці транспортних засобів і в автоматичному режимі виявляти порушення», — повідомив Мартиненко.
В штатах і Канаді така система уже давно працює, і порушників набагато менше.
Додано: Суб 03 кві, 2021 21:20
Додано: Суб 03 кві, 2021 21:37
Ти з рашки пишеш я так розумію.
Додано: Суб 03 кві, 2021 22:00
Яка компьютерна программа чи прилад забезпечує виявлення порушень у автоматичному режимі. Яких саме порушень? Не вже штучний інтелект?!
Додано: Суб 03 кві, 2021 23:21
Re: Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми
Ага, сразу два штучных ̶т̶и̶п̶а̶ "интелекта" в салоне.
Опять-двадцать пять, старые грабли по-новому. Трукамы теперь в движущихся автомобилях. А уж как их умеют настраивать "правильно", интернет все помнит. Там и заправки превышают и трактора летят под 120
Меня ка то остановили "за превышение" и с умным видом тулили видео, где я типа ехал 68, а через 2 секунды 97, а потом через секунду 70. На самом деле около 70. Пришлось проводить факультативный урок физики и объяснять что у меня не макларен, после чего работники с большой дороги были посланы "в поля"
Ну а тема не новая и все так же незаконная.
Но, если в этом "царстве" можно прямо "ложить" на решения судов президенту, то почему нельзя остальным его подчиненным по такой же ровной линии "положить" на решения судов?
Полицейским нельзя использовать прибор TruCAM в руках – решение суда
Вибрация прибора TruCAM может дать погрешность, что ставит под сомнение зафиксированную скорость движения автомобиля.
Додано: Суб 03 кві, 2021 23:33
Re: Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми
Додано: Суб 03 кві, 2021 23:35
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