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Порушників на дорогах «ловитимуть» автомобілі-фантоми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 кві, 2021 04:58
vamalevany написав:
Яка компьютерна программа чи прилад забезпечує виявлення порушень у автоматичному режимі. Яких саме порушень? Не вже штучний інтелект?!
Забезпечивает это все полисмен, который, если он и камера видит прущего по встречке, или по полосе для МТС, или обгон через сплошную, или проезд на запрещающий, он просто давит кнопку и на видео ставится метка, а потом в офисе по этим меткам шлепаются постановления. Как-то так я себе это представляю.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 13:45
задача нынешних жуликов не в наведении порядка, а в извлечении наличности из населения.
слишком много ходит нала, налогами всех не задушишь, а это достаточно простой способ отъема денег. почитайте как собираются больничный оплачивать, это в продолжение истории о том то проблемы индейцев вождя не парят. зеленые жулики грабят круче попередников, 73% должны страдать..
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