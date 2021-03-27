Гарантами своєчасного будівництва для інвесторів нерухомості можуть стати так звані «ескроу-агенти», якими виступають банки.
Дивися повний текст В КМДА розповіли, хто може захистити інвесторів нерухомості від будівельних афер.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 07:21
В КМДА розповіли, хто може захистити інвесторів...
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Дивися повний текст В КМДА розповіли, хто може захистити інвесторів нерухомості від будівельних афер.
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