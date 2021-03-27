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В КМДА розповіли, хто може
захистити інвесторів...

В КМДА розповіли, хто може захистити інвесторів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 07:21

В КМДА розповіли, хто може захистити інвесторів...

Пропонуємо до обговорення:
Гарантами своєчасного будівництва для інвесторів нерухомості можуть стати так звані «ескроу-агенти», якими виступають банки.

Дивися повний текст В КМДА розповіли, хто може захистити інвесторів нерухомості від будівельних афер.
R2
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