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У Google Картах з'явилася навігація всередині приміщень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 04 кві, 2021 08:55
Пропонуємо до обговорення:
На цьому тижні компанія Google оновила свій картографічний сервіс, додавши ряд корисних функцій.
Дивися повний текст У Google Картах з'явилася навігація всередині приміщень з елементами доповненої реальності
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Додано: Нед 04 кві, 2021 08:55
Нам это не грозит.
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