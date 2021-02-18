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У Google Картах з'явилася
навігація всередині приміщень...

У Google Картах з'явилася навігація всередині приміщень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 08:55

У Google Картах з'явилася навігація всередині приміщень...

Пропонуємо до обговорення:
На цьому тижні компанія Google оновила свій картографічний сервіс, додавши ряд корисних функцій.

Дивися повний текст У Google Картах з'явилася навігація всередині приміщень з елементами доповненої реальності.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 08:55

Нам это не грозит.
sena_2008atp
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