На цьому тижні компанія Google оновила свій картографічний сервіс, додавши ряд корисних функцій.
Дивися повний текст У Google Картах з'явилася навігація всередині приміщень з елементами доповненої реальності.
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Додано: Нед 04 кві, 2021 08:55
У Google Картах з'явилася навігація всередині приміщень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Google Картах з'явилася навігація всередині приміщень з елементами доповненої реальності.
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